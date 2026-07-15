Firmas españolas ferroviarias, de ingeniería y maquinaria se vuelcan con acuerdos en Kiev

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Kiev, 15 jul (EFE).- Empresas españolas ferroviarias, de ingeniería y maquinaria industrial firmaron en Kiev acuerdos de cooperación que podrían dar lugar a inversiones españolas en la reconstrucción de Ucrania financiadas, en parte, por los mecanismos de crédito y cobertura de riesgo por valor de 570 millones de euros anunciados este miércoles por el vicepresidente y ministro de Economía de España, Carlos Cuerpo.

Los acuerdos se firmaron durante la primera jornada de la visita de dos días a Kiev de Cuerpo junto con representantes de casi cincuenta empresas españolas y de dirigentes de organismos públicos de apoyo a las exportaciones.

Uno de esos acuerdos fue firmado por la empresa española Ibertest, que es referente internacionales en el mercado de máquinas para ensayos de construcción y ferroviarios y de maquinaria industrial, con el Instituto Científico Ucraniano de Investigación para la Construcción de Coches Ferroviarios, que se dedica a la certificación y la evaluación de material rodante.

Otro acuerdo lo han sellado las empresas públicas de transporte ferroviario de pasajeros y mercancías Renfe y Ukrzaliznytsia, que desde 2024 trabajan para adaptar las vías férreas ucranianas al ancho de vía europeo valiéndose de la experiencia española.

Además, la Asociación Nacional española de Fabricantes de Bienes de equipo (Secorbe) ha rubricado un memorando de entendimiento con el mismo objetivo de avanzar hacia la firma de contratos entre empresas con la Confederación de Constructores de Ucrania, la principal patronal del país, en un sector clave en los esfuerzos para la reconstrucción de infraestructuras destruidas en la guerra por Rusia.

Precisamente en el plano de la maquinaria pesada, las delegaciones española y ucraniana han firmado un acuerdo para la entrada de España en el llamado ‘Ramstein Industrial’, una iniciativa conjunta de la Federación de Empleadores de Ucrania y del Gobierno de Ucrania para agilizar la reconstrucción y modernización de los bienes de equipo de la industria ucraniana con inversiones, experiencia e importaciones extranjeras.

«Con estas iniciativas, el Gobierno de España busca consolidar la presencia de las empresas españolas en el proceso de reconstrucción de Ucrania y contribuir a identificar, junto con las autoridades ucranianas, los ámbitos prioritarios a los que destinar esta financiación», dijo Cuerpo, tanto sobre los mecanismos de financiación pública como los canales de interlocución privada creados.

La carrera de las inversiones

Uno de los mensajes más repetidos en los distintos actos de la primera jornada de la visita a Ucrania de la mayor delegación de empresarios españoles que ha viajado al país durante la guerra ha sido que las compañías interesadas en obtener contratos para la reconstrucción no se arriesgan a perder su oportunidad si esperan a que termine el conflicto para entrar en el mercado ucraniano.

En este sentido, el ministro de Economía en funciones de Ucrania, Oleksí Sobolev, declaró que las condiciones para las inversiones en el país son menos arriesgadas de lo que parece desde la distancia.

«La percepción del riesgo fuera de Ucrania es más alta que el riesgo que hay realmente dentro de Ucrania», dijo Sobolev, que agregó que «Ucrania es un país muy grande, en las noticias siempre se lee sobre lo peor» pero la realidad es que muchas empresas no sólo pueden seguir operando sino que obtienen márgenes más grandes de beneficios que antes de la guerra por los retos que la situación ha creado.

Sobolev destacó que el sector energético, que precisa de reparaciones y nuevas inversiones e importaciones de equipamiento constantes por los ataques regulares de Rusia, es uno de los más dinámicos y que requiere inversiones más urgentes, y destacó la contribución potencial que pueden hacer las empresas españolas de energías renovables.

Entre los campos que ofrecen oportunidades a los inversores españoles, el vicepresidente Cuerpo destacó la «energía, las infraestructuras, la gestión del agua y la defensa».

Cuerpo resaltó asimismo la capacidad de las empresas españolas para hacer frente a los retos que ha creado la guerra en todos los sectores en Ucrania.

Nace el Consejo Empresarial España-Ucrania

Además de firmar los acuerdos, la delegación de empresarios españoles -en las que hay compañías de distinta envergadura y están representadas están algunas de las principales empresas públicas y privadas de sectores como las energías renovables, la defensa y las telecomunicaciones y la agroindustria- celebró con empresarios ucranianos la primera sesión del recién constituido Consejo Empresarial España-Ucrania.

Este foro permite a los empresarios de distintos sectores reunirse de forma directa para identificar posibles oportunidades de proyectos conjuntos en coordinación con las autoridades de ambos países. EFE

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