Firmas españolas refuerzan su presencia en la defensa europea desde feria BEDEX Bruselas

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Olatz Castrillo e Ignacio Blanco

Bruselas, 13 mar (EFE).- Empresas de la industria armamentística española como Indra o Navantia buscan reforzar su presencia en el creciente mercado europeo del sector de la defensa a través de la feria BEDEX de Bruselas, donde muestran por primera vez sus capacidades tecnológicas avanzadas en sistemas militares, navales y aéreos.

Compañías de toda Europa, representantes de Defensa, miembros de las instituciones europeas y la OTAN, fuerzas armadas y expertos en tecnología se han dado cita del 12 al 14 de marzo en la primera edición de esta exposición, con fuerte presencia belga y con el objetivo de acelerar y tejer nuevos proyectos en pleno rearme europeo ante el complejo escenario geopolítico global.

«Hemos traído fundamentalmente toda nuestra oferta en defensa aérea», explicó a EFE el director de la oficina de Indra en Bruselas, David Luengo, que destacó el acercamiento de la industria belga y europea a los proyectos de la compañía, así como la «destacada presencia» de la industria española.

La empresa ha aterrizado en Bruselas para mostrar sus nuevos sistemas de sensores y radares para obtener información, así como sistemas de detección contra drones aéreos (C-UAS), que distintos ministerios de defensa comunitarios «están pidiendo».

Luengo resaltó también el despliegue de productos en ciberdefensa y una plataforma de inteligencia artificial para la toma de decisiones en entornos críticos.

«El balance es positivo, (…) es un escaparate, una manera de establecer relación con clientes y otras industrias, con posibles oportunidades de colaboración», dijo.

«La voz cantante de Europa»

Por otra parte, el director de la oficina de Navantia en Bruselas, Fernando Miguélez, afirmó que la empresa pública está llevando «la voz cantante en Europa» en el sector de defensa naval.

En concreto, ve como proyectos estrella el desarrollo de corbetas de nueva generación en la UE y la construcción de buques de combate europeos, un nuevo proyecto de colaboración europeo que busca definir un «barco común» entre países comunitarios.

Para Miguélez, tejer nuevos contactos con empresas e instituciones de distintos países ayuda a desafiar las «grandes cantidades de inversión y soporte público» que requieren los proyectos de defensa.

Además, aseguró que este lugar de encuentro une algunos países que «estamos promocionando y trabajando con otros en colaboración», con otros Estados que «se están intentando adherir» a algunos programas utilizando los nuevos fondos de la iniciativa europea Acción de Seguridad para Europa (SAFE), sobre la que la Comisión Europea aprobó en enero la segunda ola de financiación.

Comunicación segura para defenderse

La empresa tecnológica española Oesía también ha mostrado sus propuestas en la feria, donde representantes de la UE, la OTAN, Bélgica o Estados Unidos han conocido sus sistemas de comunicación satelital con cifrados, con estándares de la Alianza atlántica.

La responsable de asuntos de la OTAN y la Unión Europea de la compañía, Nuria Martín, resaltó que estos proyectos son «muy relevantes» en un entorno donde se deben asegurar comunicaciones que sean «mucho más difíciles de interceptar».

Martín puso en valor el despliegue del Servicio Público Regulado de Galileo (PRS, por sus siglas en inglés) «para que nuestros gobiernos y nuestras fuerzas armadas puedan estar geolocalizados de forma segura», y avanzó que este gran proyecto europeo «ya está a punto de estar operativo».

Por último, señaló el desarrollo de sistemas de guiado de navegación de drones (UAVs), que «vayan solo a ver lo que está pasando» y sirvan de «cerebro» para los ejércitos. También enfatizó la puesta en marcha de aeronaves no tripuladas surtidas de munición o que funcionan como una munición en sí mismas.

«Es una iniciativa que ahora mismo, con el contexto actual, es necesaria y esperamos que se mantenga en el tiempo», zanjó.

En la feria estuvo hoy presente el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que ha pedido a las compañías que «estén preparadas», «produzcan más rápido» y «trabajen conjuntamente» para que la Alianza atlántica pueda «reponer sus reservas» lo antes posible. EFE

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