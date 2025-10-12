Firpo se acerca a Alianza tras derrota de los líderes en fecha 16 del Apertura salvadoreño

San Salvador, 12 oct (EFE).- El Luis Ángel Firpo, del costarricense Marvin Solano, acortó este fin de semana la distancia con Alianza, líder del torneo Apertura de El Salvador, tras obtener una importante victoria ante el Cacahuatique.

Los Toros del Firpo vencieron en casa por 3-0 al Cacahuatique con los que llegaron a 34 enteros y siguen en el segundo lugar del Apertura, a dos unidades del Alianza, del argentino Ernesto Corti.

De visita, Alianza, con serios problemas en su defensa, cayó por 0-1 ante Isidro Metapán y sigue con 36 puntos que lo mantienen como líder de la liga.

Los Caleros, con este triunfo, acumulan 30 puntos y son cuartos del Apertura.

Entre tanto, el Futbolistas Asociados Santanecos (FAS), en el tercer puesto con 33 unidades, derrotó por 2-1 al Municipal Limeño en un apretado encuentro, con muchos roces y con un juego intenso de principio a final.

Con este resultado, el Limeño es sexto con 20 puntos por debajo de Cacahuatique, en el quinto puesto con 23 unidades.

El Platense se queda en la séptima posición con 17 enteros tras empatar este domingo 2-2 ante el Inter FA, que logró igualar en los minutos de complemento en el cierre del partido, jugado bajo una lluvia intensa.

El Inter se mueve al noveno lugar con 13 puntos, tras dicho empate, y se pone por encima de Hércules, Fuerte San Francisco y el Zacatecoluca.

Por su parte, el Hércules, dirigido por el argentino Gabriel Álvarez, derrotó en casa por 2-1 al Zacatecoluca, que bajó al último puesto con 9 puntos y se vuelve un serio candidato para el descenso a seis jornadas para que finalice la fase regular del Apertura.

La lucha en la clasificación de goleadores la encabezan los salvadoreños Juan Argueta y José Erick Correa ambos con 9 goles, les siguen el trinitense Jomal Williams con 8. EFE

