Fiscalía acusa también de corrupción al padre e hijo del encarcelado líder opositor turco

Ankara, 5 nov (EFE).- El padre y el hijo de Ekrem İmamoglu, el encarcelado alcalde socialdemócrata de Estambul, testifican este miércoles acusados por la Fiscalía de corrupción, en una de las múltiples causas abiertas que afectan al líder opositor y candidato a disputar la presidencia a Recep Tayyip Erdogan.

Tanto Selim (hijo) como Hasan (padre) Imamoglu tienen que declarar ante la Policía como sospechosos de aceptar sobornos y de lavar dinero obtenido de actividades criminales, según los cargos de la Fiscalía turca.

Un tribunal ya impuso ayer a los dos la prohibición de viajar al extranjero.

Aunque la Fiscalía ha dado poca información sobre su acusación, la emisora Halk TV señala que Selim İmamoglu es sospechoso de enviar al extranjero 300.000 euros que recibió de su abuelo y de su madre.

El hijo del alcalde ha argumentado que esos envíos de dinero forman parte del apoyo «financiero y moral» recibido por su familia como parte de su actividad en el negocio de construcción iniciado hace 60 años por su abuelo, y ha negado que esos fondos procedan de actividades criminales.

Özgür Özel, presidente del CHP, el partido de İmamoglu, ha denunciado que esas acusaciones son un ataque directo a la familia del alcalde de Estambul.

En marzo de 2024 el CHP ganó las elecciones locales en Turquía, en la que fue la primera derrota electoral de la formación islamista AKP en los 22 años que Erdogan, su líder, lleva en el poder, bien como primer ministro o como jefe del Estado.

Desde su reelección como alcalde en esos comicios, Imamoglu ha sido objeto de numerosas investigaciones y acusaciones que van desde falsificar su título universitario, a pertenecer a banda terrorista, corrupción y espionaje.

Su arresto, el pasado 19 de marzo, ha sido denunciado por el CHP como un intento de evitar que se presente a las elecciones presidenciales de 2028 para disputar el cargo de jefe del Estado al islamista Erdogan. EFE

