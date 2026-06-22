Fiscalía asegura más de 46.500 litros de hidrocarburo en occidente de México

Compartir

3 minutos

Ciudad de México, 22 jun (EFE).- La Fiscalía General de la República (FGR) informó este lunes del aseguramiento de más de 46.500 litros de hidrocarburo en dos operativos en el occidental estado mexicano de Jalisco, como parte de investigaciones por delitos en materia de hidrocarburos.

En un primer caso, la FGR, a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Jalisco, cumplimentó una orden de cateo en un inmueble de Tepatitlán de Morelos, donde aseguró aproximadamente 10.506 litros de petrolífero.

De acuerdo con la institución, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional hizo del conocimiento del Ministerio Público Federal, mediante un Informe Policial Homologado, que durante recorridos de vigilancia observó que una persona salió del inmueble y huyó al advertir la presencia militar.

Los militares realizaron un reconocimiento desde el exterior de la finca y observaron en la parte posterior contenedores semienterrados, así como pistolas despachadoras de combustible conectadas a mangueras y máquinas contadoras de litros, además de percibir un fuerte olor a hidrocarburo.

Con esos datos, el Ministerio Público Federal solicitó la orden de cateo, que fue ejecutada por la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal, en coordinación con peritos de la FGR y personal de la Defensa.

En el sitio fueron asegurados cinco contenedores, dos mangueras conectadas a dos motobombas con filtro, dos mangueras conectadas a dos cuentalitros, dos pistolas despachadoras y el combustible, que quedó a disposición del Ministerio Público Federal.

En otro comunicado, la FGR indicó que integra una carpeta de investigación contra quienes resulten responsables por el aseguramiento de unos 36.000 litros de hidrocarburo en el municipio de Tala.

Según la Fiscalía, elementos de la Defensa recibieron un reporte sobre disminución de diferencia de flujo en un poliducto de Petróleos Mexicanos (Pemex), en inmediaciones de la localidad de Ruiseñores, donde localizaron tres vehículos abandonados y atascados en un camino de terracería.

Tras una revisión, las autoridades aseguraron los vehículos y el hidrocarburo, que también fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal.

La FGR señaló que las investigaciones continúan por delitos previstos en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en Materia de Hidrocarburos y los que resulten.

La institución pidió a la ciudadanía denunciar de forma anónima este tipo de hechos ante sus oficinas en Jalisco y líneas telefónicas disponibles permanentemente. EFE

jsm/csr/eav