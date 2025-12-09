The Swiss voice in the world since 1935
Fiscalía asume pesquisas de ataque informático al partido de Merz por presunto espionaje

Berlín, 9 dic (EFE).- La Fiscalía Federal de Alemania asumió la investigación de un caso de jaqueo que afectó el sistema informático de la Unión Cristianodemócrata (CDU) en 2024 y a la agenda electrónica del ya entonces jefe del partido y hoy canciller alemán, Friedrich Merz, por considerar que puede tratarse de un caso de espionaje.

«La Fiscalía Federal asumió las investigaciones por sospecha de espionaje. De momento no se proporcionaran más informaciones», dijo un portavoz de la Fiscalía a EFE.

En 2024 la CDU fue atacada por jáqueres durante la campaña para las elecciones europeas.

Merz en su momento dijo que se trataba del ataque más grave a una infraestructura informática que hubiera sufrido nunca un partido político alemán.

Recientemente, la Oficina Federal para la Seguridad Informática (BSI) constató que organismos y empresas alemanas no están suficientemente protegidas contra ataques informáticos. EFE

