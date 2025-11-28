Fiscalía boliviana pide seis meses de prisión preventiva para hijo del expresidente Arce

2 minutos

La Paz, 28 nov (EFE).- La Fiscalía de Bolivia solicitó este viernes la detención preventiva por seis meses para Rafael Ernesto Arce Mosqueira, hijo del expresidente Luis Arce, imputado por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado y uso indebido de influencias.

El fiscal general boliviano, Roger Mariaca, confirmó en un mensaje a medios locales la solicitud de detención preventiva en el marco de la investigación del caso denominado ‘Adán y Eva’, por la compra que realizó Rafael Arce Mosqueira, en 2021, de más de 2.100 hectáreas por 3,3 millones de dólares en el departamento de Santa Cruz.

En julio de este año se conoció que Rafael Arce y su hermana Camila obtuvieron préstamos por 9,1 millones de dólares en seis transacciones de una misma entidad bancaria, lo que derivó en la reapertura de la investigación.

De acuerdo con la imputación, la Fiscalía considera que la medida de prisión preventiva es «esencial» para garantizar la continuidad de la investigación, en la que quedan diligencias pendientes como inspecciones técnicas oculares, reconstrucciones de hechos y la obtención de información de los estados de cuentas de los acusados, mientras se espera que la autoridad judicial fije una fecha para la audiencia.

Antes de dejar el poder, el entonces presidente Luis Arce (2020-2025) declaró a EFE que asumiría su defensa frente a las acusaciones y “calumnias” en su contra, al igual que la de sus hijos y señaló que nunca intervino en la Justicia mientras estuvo en el Ejecutivo.

El mandatario, que entregó el poder el 8 de noviembre a Rodrigo Paz del Partido Demócrata Cristiano (PDC), sostuvo que, una vez demostrada la falsedad de las acusaciones, sus hijos podrán iniciar acciones legales contra los denunciantes por el daño causado.

En octubre de este año otro hijo del exmandatario, Luis Marcelo Arce Mosqueira, fue detenido por un caso de violencia domestica contra su pareja, y fue liberado un día después con una sentencia que lo obliga a asistir por cinco meses a terapia psicológica.

Por su parte, Luis Arce también enfrenta una denuncia en su contra por el delito de abandono de mujer embarazada, en un caso que involucra a una ex alta funcionaria de su Gobierno con la que supuestamente tuvo un hijo y que el mandatario se negó a reconocer. EFE

eb/sbb