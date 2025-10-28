Fiscalía chilena registra la sede de Codelco para investigar el derrumbe mortal en mina

Santiago de Chile, 28 oct (EFE).- La Fiscalía chilena registró este martes las oficinas de la estatal chilena Codelco, la principal cuprífera global, en medio de la investigación por el derrumbe que en julio pasado causó la muerte de seis trabajadores en El Teniente, la mina subterránea de cobre más grande del mundo.

El fiscal regional a cargo de la investigación, Aquiles Cubillos, señaló que hay 37 personas investigadas en la causa por un cuasi delito de homicidio, entre ellos el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, y el exgerente general de El Teniente Andrés Music, a quienes se les incautó el teléfono.

«Efectuamos una diligencia de carácter judicial, que es una entrada y registro para la incautación de documentación y evidencia, así como el levantamiento de correo electrónico de diversos blancos de investigación», explicó el fiscal.

El accidente, la mayor tragedia en tres décadas, se produjo el 31 de julio tras un sismo de magnitud 4,2 en la escala Richter en una de las cotas más profundas de la mina.

Codelco aseguró en un comunicado que «brindó todas las facilidades» a la policía para la realización de su labor «con la misma disposición que ha sido permanente desde el comienzo de la investigación con todas las autoridades involucradas».

La Policía de Investigaciones (PDI) accedió a las oficinas de la casa matriz, ubicada en la capital; a la propia división El Teniente, situada en Rancagua,120 kilómetros al sur de Santiago, y a las sedes de las regiones nortinas de Antofagasta y Atacama. Además, entró también al Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), el organismo técnico responsable de divulgar información sobre peligros geológicos.

El fiscal explicó que el Ministerio Público extendió la investigación hasta julio de 2023, cuando en un episodio muy parecido al de hace tres meses un trabajador quedó atrapado –no falleció– en la mina por un «estallido de roca» provocado por un «evento sísmico».

Después del incidente, tres investigaciones se pusieron en marcha de forma paralela –dirigidas por Fiscalía regional de O’Higgins, el Sernageomin y la Dirección del Trabajo– para determinar si hubo negligencia por parte de la compañía, además de una auditoría internacional encargada por la propia estatal para determinar las causas del derribo. Una de las mayores incógnitas es si el sismo fue originado de manera natural o provocado por las propias perforaciones de Codelco.

El primer fallecido se confirmó a las pocas horas del derrumbe, y se trataba de un trabajador de una concesionaria que murió producto de un desprendimiento. Codelco informó entonces que tenía constancia de que un grupo de cinco mineros había quedado atrapado en otra zona cercana y puso en marcha un gran operativo de rescate para llegar a ellos, que fueron encontrados sin vida en las horas siguientes.

En Chile, el mayor productor de cobre del mundo, según el Sernageomin, el año pasado fallecieron once trabajadores en nueve accidentes mineros. EFE

