Fiscalía colombiana desmantela grupo del ELN encargado de blanquear dinero de narcotráfico

Bogotá, 24 oct (EFE).- La Fiscalía de Colombia desarticuló una estructura criminal del Ejército de Liberación de la Nacional (ELN) dedicada al lavado de activos, que supuestamente blanqueó 885.000 millones de pesos (unos 228 millones dólares) desde 2005, informó el organismo este viernes.

En varias operaciones realizadas esta semana, las autoridades capturaron a ocho personas, seis de ellas en territorio colombiano y dos en Argentina, todas señaladas de diseñar «un esquema de lavado de activos» que permitió introducir recursos provenientes del narcotráfico y «otras rentas ilícitas» en el sistema financiero colombiano.

También lograron la incautación de 59 lingotes de oro estimados en más de 32 millones de pesos (unos 8.200 dólares), 563 millones de pesos en efectivo (144.900 dólares) y 22.805 dólares, precisó la Fiscalía en un comunicado.

La estructura criminal pertenecía al frente ‘Domingo Laín’ del ELN, presente en los departamentos de Arauca (este), Norte de Santander (noreste), Casanare (centro-este), Nariño (suroeste), Amazonas (sur) y Cundinamarca (centro), y creó cinco «empresas fachada» de telecomunicaciones, construcción y servicios aéreos para blanquear dinero, según la investigación.

También contaba con corresponsales bancarios en el departamento de Arauca (este) y en la ciudad de Bogotá, que transfirieron «685.000 millones de pesos (unos 176,3 millones de dólares) a diferentes lugares del país ocultando su origen ilícito», agregó la información.

El grupo creó, además, cuatro compañías «que simulaban la comercialización de vehículos, la compra y venta de medicinas y la construcción de obras de ingeniería, las cuales sirvieron para dar tránsito a aproximadamente 2.770 millones de pesos» (713.800 dólares). EFE

