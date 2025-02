Fiscalía comienza a recibir declaraciones por aportes de ‘Papá Pitufo’ a campaña de Petro

3 minutos

Bogotá, 19 feb (EFE).- El director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, y el cofundador de la Alianza Verde Néstor Daniel García declararon ante la Fiscalía colombiana que investiga el intento de Diego Marín, alias ‘Papá Pitufo’, de infiltrar la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.

Según una publicación de la revista Cambio, la campaña electoral del hoy presidente colombiano fue infiltrada por ‘Papá Pitufo’, conocido también como ‘el zar del contrabando’, que aportó 500 millones de pesos (unos 122.000 dólares) y actualmente espera su extradición desde Portugal.

Ese dinero lo recibió el empresario y político catalán Xavier Vendrell, aunque supuestamente lo devolvió tiempo después por orden de Petro.

La declaración de Rodríguez fue ante el fiscal Elkin Ardila, que tiene a su cargo el caso, y allí habló sobre todo lo que sabe acerca ‘Papá Pitufo’ y las reuniones en las que supuestamente participaron miembros de la campaña de Petro.

Durante un consejo de ministros el pasado 4 de febrero, que fue transmitido por televisión y redes sociales al país, asomaron divisiones y reclamos por el nombramiento horas antes como jefe de Despacho Presidencial del controvertido político Armando Benedetti, que tiene varios procesos por corrupción.

En esa ocasión Rodríguez, quien ha estado cerca de Petro por más de 30 años, incluso cuando ambos militaban en la desmovilizada guerrilla M-19, dijo que cuando Benedetti llegó a la campaña «puso alertas».

«Cuando el señor Benedetti llegó a la campaña yo puse alertas, yo me moví, hice investigaciones y alerté. No tenía orden de captura, había procesos, pero también me enteré de sus artimañas para lograr que no fuera puesto preso», expresó en esa ocasión el director de la UNP, al manifestar su desacuerdo con la llegada del nuevo jefe de Despacho Presidencial.

Por otro lado, ante ese mismo despacho García Colorado dio una declaración sobre los dineros aportados por el ‘zar del contrabando’ a la campaña.

Petro niega cercanía con Marín

Petro ha dicho varias veces que no tiene vínculos con ‘Papá Pitufo’ aunque reconoció que solo vio a Marín «una vez», cuando se lo presentaron «con otros señores como empresario del sanandresito», como se conoce en Colombia a unos comercios que originalmente vendían productos importados libres de impuestos por haber entrado al país por la isla de San Andrés.

En esa reunión, añadió, también estaba el español Vendrell, quien fue el que a comienzos de 2022 recibió una maletín con el dinero aportado por Marín.

Al escándalo del dinero aportado a la campaña de Petro se suma el entramado de corrupción que Marín tenía en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), organismo que, según Petro, está infiltrado desde hace más de 30 años por un empresario corrupto.

La primera mención de este caso la hizo el lunes el exdirector de la DIAN y actual ministro de Comercio, Luis Carlos Reyes, quien dijo que el embajador ante el Reino Unido, Roy Barreras, le pidió nombrar a recomendados suyos en oficinas regionales de ese organismo.

A eso se sumó la publicación, por la emisora W Radio, un listado de 48 congresistas de diferentes partidos y funcionarios que se acercaron a Reyes para pedirle puestos para sus recomendados aparentemente en posiciones clave de la DIAN. EFE

ocm/jga/nvm