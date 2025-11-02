Fiscalía confirma muerte de presunto implicado en asesinato de alcalde en oeste de México

Ciudad de México, 2 nov (EFE).- La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán (México) informó que uno de los agresores del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, murió abatido durante el ataque ocurrido el sábado por la noche, mientras que otros dos presuntos implicados fueron detenidos tras el operativo desplegado por las autoridades.

En un mensaje en redes sociales, el fiscal general Carlos Torres Piña detalló que el atentado ocurrió la noche del 1 de noviembre, poco después de que el presidente municipal concluyera un evento público.

De acuerdo con el fiscal, los hechos se registraron alrededor de las 20:10 hora local (02:10 GMT del domingo).

Durante el intercambio de disparos, uno de los agresores fue abatido en el lugar. “Se logró la incautación de un arma corta de calibre 9 milímetros, así como siete casquillos percutidos”, precisó Torres Piña.

Al revisar las pertenencias del atacante, no se halló identificación alguna, por lo que las autoridades trabajan para determinar su identidad.

El alcalde, que había sido electo para el periodo 2024–2027, murió en el hospital Fray Juan de San Miguel, donde fue trasladado tras resultar herido en la agresión.

En el ataque también fue lesionado el regidor Víctor Hugo, quien se encuentra fuera de peligro.

Torres Piña confirmó además la detención de dos personas más presuntamente vinculadas con el homicidio.

Tras el crimen, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, convocó a una reunión extraordinaria la mañana de este domingo a su gabinete de seguridad, encabezada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, así como de las secretarías de Gobernación (Segob), Defensa (Defensa), Marina (Semar) y la Guardia Nacional.

Carlos Manzo ganó la alcaldía de Uruapan en el proceso electoral del 2024, como candidato independiente y tras haberse desempeñado como diputado federal en el trienio 2021-2024, bajo las siglas del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el partido de la presidenta Claudia Sheinbaum y del cual se desmarcó para iniciar su campaña política independiente con el eslogan “el del Sombrero”.

Durante este 2025, Carlos Manzo alzó la voz en diversas ocasiones para exigir a la presidenta Claudia Sheinbaum el apoyo federal para enfrentar al crimen organizado que opera en Uruapan. El alcalde incluso anunció recompensas para policías municipales que abatieran a sicarios. EFE

