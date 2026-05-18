The Swiss voice in the world since 1935

Fiscalía crea un fondo para compensar aliados de Trump investigados por el Gobierno Biden

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Washington, 18 may (EFE).- El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció este lunes la creación de un fondo de 1.776 millones de dólares para compensar a aliados del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que fueron investigados o encausados durante el anterior Gobierno de Joe Biden.

La creación de este fondo forma parte de un acuerdo con la fiscalía por el cual Trump retiró este lunes una demanda contra el Servicio de Impuestos Internos (IRS) por la filtración a la prensa de sus declaraciones tributarias. EFE

er/rcf

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR