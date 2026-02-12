Fiscalía de Brasil abre investigación por posibles nexos de la red de Epstein en el país

São Paulo, 12 feb (EFE).- La Fiscalía de Brasil abrió una investigación ante los posibles nexos de la red del fallecido pederasta estadounidense Jeffrey Epstein en el país, tras recibir una denuncia relacionada con el caso, informaron este jueves fuentes oficiales.

La investigación tramita bajo secreto de sumario debido a la «sensibilidad del tema y la necesidad de proteger a las víctimas», señaló el Ministerio Público Federal en un comunicado. EFE

