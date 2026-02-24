Fiscalía de Brasil pide condenar a políticos acusados en crimen de Marielle Franco

afp_tickers

4 minutos

La fiscalía de Brasil pidió la condena de los dos políticos acusados de ordenar el asesinato de la concejala Marielle Franco, en un juicio abierto este martes, ocho años después de un crimen que conmocionó al país.

Ícono de la causa negra y LGTB y ferviente opositora a las milicias que operan en Rio, Franco fue acribillada a balazos el 14 de marzo de 2018, cuando tenía 38 años, mientras viajaba en su auto por el centro de Rio de Janeiro, ciudad de la que era concejala.

Murió en el acto, al igual que su chofer Anderson Gomes. El tirador y un cómplice ya fueron condenados a largas penas de cárcel en 2024.

La fiscalía pidió la condena del exdiputado Chiquinho Brazao y de su hermano Domingos, exlegislador de Rio, acusados de haber ordenado este homicidio.

Con las pruebas presentadas «no hay duda» de la «autoría delictiva» de los hermanos en el crimen, dijo a los jueces de la corte suprema en Brasilia el vicefiscal Hindenburgo Chateaubriand.

De ser hallados culpables, podrían ser sentenciados a décadas en prisión.

Según la acusación, Franco se oponía en el concejo municipal a propuestas defendidas por los hermanos para legalizar la apropiación de tierras por parte de milicias, grupos criminales que controlan zonas enteras de Rio.

Ella misma procedente de una favela, esta referente izquierdista defendía los derechos de los habitantes de barrios pobres, sobre todo de jóvenes negros, mujeres y personas de la comunidad LGTB.

«Marielle se perfiló como un riesgo para los intereses de los hermanos Brazao», apuntó el vicefiscal.

– «Pasar la página de la impunidad»

Cuatro magistrados votarán a partir del miércoles por la condena o la absolución en este juicio que se realiza en la sede del máximo tribunal, con la presencia de legisladores, periodistas y allegados de las víctimas, constató la AFP.

«Nuestra angustia, que venimos soportando desde hace ocho años -que en tiempos de dolor es muchísimo tiempo-, permanece», dijo al cierre de la sesión Monica Benicio, viuda de Marielle.

Pero dijo aún esperar que se haga «justicia» respecto a «los autores intelectuales» del crimen.

Formadas en Rio hace unos 40 años por expolicías como células de autodefensa contra el narcotráfico, las milicias se convirtieron rápidamente en temibles bandas que practican todo tipo de extorsiones.

Beneficiadas por apoyos políticos de alto nivel, se han apropiado además de terrenos públicos para construir ilegalmente viviendas o edificios comerciales.

«Personas que se consideraban intocables están hoy en el banco de los acusados», observó Jurema Werneck, directora de Amnistía Internacional en Brasil.

El país, dijo, «tiene una oportunidad de pasar la página de la impunidad».

La fiscalía también pidió la condena de otros tres acusados juzgados en la corte por su presunta implicación en el asesinato: el excomisario Rivaldo Barbosa, el expolicía Ronald Paulo de Alves y Robson Calixto Fonseca, exasesor del Tribunal de Cuentas de Rio.

Barbosa está acusado de haber «trabajado para garantizar la impunidad de los autores intelectuales».

– Confesión «construida» –

En octubre de 2024, un jurado popular condenó a 78 años de prisión a Ronnie Lessa, quien confesó haber matado a Franco con una ametralladora.

Disparó contra la concejala y su chofer desde un vehículo conducido por su cómplice Élcio Queiroz, quien fue condenado a 59 años de reclusión.

Durante el juicio, Lessa dijo haberse «vuelto loco» con la suma de varios millones de dólares que le ofrecieron para cometer el crimen.

Los hermanos Brazao niegan los hechos que se les imputan y cuestionan la validez de un acuerdo de colaboración alcanzado por Lessa con la justicia.

La confesión de Lessa es una «historia construida», defendió el martes Marcio Palma, abogado de Domingos Brazao.

El primer juez en votar será Alexandre De Moraes, en su calidad de relator del caso.

Este magistrado, tan poderoso como divisivo, ya estuvo a cargo de otro juicio histórico, en el que el expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro fue condenado a 27 años de prisión por golpismo.

lg-rsr/app/mel