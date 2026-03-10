Fiscalía de Ciudad de México investiga el colapso de edificio en el centro de la capital

Ciudad de México, 10 mar (EFE).- La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó este martes que la fiscalía capitalina inició la investigación tras el colapso de un edificio, en proceso de demolición, el pasado lunes en el centro de la capital mexicana que provocó la muerte de tres trabajadores.

En conferencia de prensa, Brugada solicitó que esta investigación, como todas, “se conduzca con transparencia y se lleve a cabo hasta las últimas consecuencias, para deslindar todas las responsabilidades necesarias”.

Asimismo, precisó que el edificio “no es del gobierno ni de ningún otro”, por lo que es “responsabilidad de los dueños hacer la demolición”.

“Sabemos que una demolición implica recursos y por eso la ley de reconstrucción tiene ciertos apoyos y facilidades para que se pueda llevar a cabo, incluso en algunos casos de acuerdo al presupuesto, algunos créditos fiscales para que se puedan llevar a cabo demoliciones”, manifestó la funcionaria.

Por lo tanto, detalló que los particulares iniciaron el proceso de demolición y sentenció que los trámites promovidos ante la Comisión de Reconstrucción para la Demolición, “se hicieron conforme a derecho y en pleno apego a las disposiciones legales vigentes”.

También confirmó que el inmueble “estaba en proceso de demolición”, ya que su estructura había sido afectada desde el terremoto de 1985, de los más catastróficos registrados en la capital, una situación que además se agravó en el sismo de 2017.

Por ello, las autoridades permitieron su demolición desde el 20 de octubre, aunque los trabajos arrancaron a finales de enero de este año.

La jefa de gobierno también lamentó el fallecimiento de los tres trabajadores, y comentó que la persona que pudo ser rescatada por las autoridades fue trasladada al hospital Rubén Leñero, donde se encuentra fuera de peligro.

“Nuestro gobierno ya se encuentra en comunicación y en contacto con las familias de las tres personas fallecidas, apoyándolas en distintas áreas”, resaltó.

Brugada descartó que el accidente esté relacionado con las obras urbanas que se realizan sobre la cercana Calzada de Tlalpan, una de las principales vías de la capital que conecta con el Estadio Azteca -recientemente renombrado Estadio Banorte-, donde se inaugurará el Copa Mundial de la FIFA 2026. EFE

