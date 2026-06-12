Fiscalía de Colombia pide detención preventiva de cantante Blessd por presunto secuestro

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Bogotá, 12 jun (EFE).- La Fiscalía colombiana pidió este viernes prisión preventiva para el cantante de reguetón Blessd y su mánager, Dímelo Jara, investigados por el presunto secuestro de un imitador del artista en 2022.

La fiscal del caso, Piedad Mendoza, solicitó la detención de Blessd porque considera que «carece de autocontrol necesario para determinar su comportamiento de modo que no atente contra la seguridad de la sociedad y de las víctimas».

El artista, nacido en Medellín, su mánager y otras dos personas, identificadas como Laura Moreno Restrepo y Julián David Giraldo Arboleda fueron imputadas por delito de secuestro extorsivo agravado, cargo que no aceptaron. EFE

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