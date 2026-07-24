Fiscalía de CPI promete seguir con sus investigaciones tras la destitución del fiscal Khan

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La Haya, 24 jul (EFE).- La Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) reafirmó este viernes su compromiso con la independencia de sus investigaciones, que incluyen la situación en Palestina y Afganistán, y con una política de «tolerancia cero» frente al acoso sexual y otras conductas indebidas, en una reacción tras la destitución de Karim Khan como fiscal jefe.

La Fiscalía envió un mensaje de “tranquilidad a las víctimas, comunidades afectadas, Estados Partes y organizaciones de la sociedad civil”, al subrayar que mantiene su compromiso de llevar a cabo «investigaciones y juicios independientes e imparciales» en todas las situaciones bajo jurisdicción de la Corte para hacer justicia por los crímenes más graves.

La salida de Khan no supondrá el cierre automático de ninguna de las investigaciones abiertas por el tribunal, ni la retirada de ninguna de las órdenes de arresto solicitadas durante su mandato, como la del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, o el presidente ruso, Vladimir Putin, que fueron emitidas por la CPI tras ser aprobadas por una sala judicial. EFE

ir/par/jrh