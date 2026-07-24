Fiscalía de CPI promete seguir con sus investigaciones tras la destitución del fiscal Khan

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La Haya, 24 jul (EFE).- La Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) reafirmó este viernes su «compromiso» con la independencia de sus investigaciones, que incluyen la situación en Palestina y Afganistán, y con una política de «tolerancia cero» frente al acoso sexual y otras conductas indebidas, en una reacción tras la destitución de Karim Khan como fiscal jefe.

La Fiscalía envió un mensaje de “tranquilidad a las víctimas, comunidades afectadas, Estados Partes y organizaciones de la sociedad civil”, al subrayar que mantiene su compromiso de llevar a cabo «investigaciones y juicios independientes e imparciales» en todas las situaciones bajo jurisdicción de la Corte para hacer justicia por los crímenes más graves.

La salida de Khan no supondrá el cierre automático de ninguna de las investigaciones abiertas por el tribunal, ni la retirada de ninguna de las órdenes de arresto solicitadas durante su mandato, como la del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, o el presidente ruso, Vladimir Putin, que fueron emitidas por la CPI tras ser aprobadas por una sala judicial.

La Fiscalía aseguró que sus actividades «continúan sin interrupción» pese a la decisión adoptada este viernes por la Asamblea de los Estados Partes de la CPI, que acordó destituir a Khan al concluir que incurrió en una “falta grave y en un grave incumplimiento de sus deberes” tras un procedimiento disciplinario, después de una investigación de casi dos años.

Asimismo, destacó que mantiene una política de «tolerancia cero frente al acoso sexual y otras formas de conducta indebida», y aseguró que seguirá promoviendo un entorno de trabajo «respetuoso, seguro e inclusivo», priorizando el deber de protección y cuidado hacia su personal.

La Oficina confirmó además que los fiscales adjuntos Nazhat Shameen Khan y Mame Mandiaye Niang continuarán al frente de la institución, puesto que ambos asumieron la dirección, gestión y administración de la Fiscalía después de que Khan se apartara en mayo de 2025 mientras se llevaba a cabo la investigación por comportamiento sexual inadecuado.

El procedimiento disciplinario contra Khan se inició tras una investigación de la Oficina de Servicios de Supervisión Interna de Naciones Unidas (OIOS) sobre las acusaciones formuladas por una empleada de la Fiscalía, quien denunció haber sufrido contactos sexuales no consentidos entre marzo de 2023 y abril de 2024 en diferentes contextos.

La Asamblea, órgano de supervisión y gestión de la CPI integrado por los países que han ratificado el Estatuto de Roma, aprobó este viernes la destitución de Khan en una votación secreta por mayoría absoluta de 82 Estados, tras considerar acreditada la comisión de “una falta grave y un grave incumplimiento de sus deberes”.

Khan aseguró que la Asamblea decidió destituirlo mediante un procedimiento que vulneró sus derechos fundamentales y anunció que impugnará la decisión por “todas las vías legales disponibles”, al sentirse apoyado por una conclusión de un panel de jueces independientes que analizaron la investigación de la OIOS y consideraron que no puede alcanzarse el umbral probatorio requerido para una sanción disciplinaria.

La decisión de la Asamblea pone fin al mandato del fiscal británico, que encabezaba la Fiscalía desde 2021 y había negado reiteradamente las acusaciones en su contra, que siempre atribuyó a una campaña para apartarlo tras sus decisiones de solicitar órdenes de arresto contra Netanyahu y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, por crímenes de guerra y lesa humanidad en Gaza. EFE

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