Fiscalía de Cuba investiga a un cómico por espionaje tras grabar en una base militar

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La Habana, 26 jun (EFE).- La Fiscalía de Cuba investiga al cómico Eddy Ceballos, detenido desde el 1 de junio, por un presunto delito de espionaje luego de haber publicado en su canal de YouTube un video grabado en una antigua base militar de la isla.

Según un documento legal al que ha tenido acceso EFE, el cómico se enfrentaría tan sólo al delito de espionaje, cargo por el que sin embargo puede ser condenado a una pena de cárcel de entre 10 y 30 años.

Hasta el momento no ha trascendido que la fiscalía haya concluido la investigación y haya elevado a un tribunal su petición, procedimientos que en Cuba no son públicos.

El humorista cubano fue arrestado tras publicar un video de más de 20 minutos el pasado 24 de mayo en su canal de YouTube, Despingovery Chanel, en el cual exploró una antigua instalación militar y mostró equipamiento bélico que aún permanecía en el lugar.

Desde entonces permanece detenido.

Ceballos publica en ese canal desde abril de 2025 videos en tono satírico de naturaleza y de espacios públicos e infraestructuras muy deteriorados o en ruinas, algo habitual en La Habana por la profunda crisis que sufre el país.

Tras su arresto, varias ONG de derechos humanos y la Embajada de EE.UU. en la isla mostraron su preocupación por el caso. EFE

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