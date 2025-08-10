Fiscalía de Ecuador inicia investigación por muerte de doce neonatos en hospital público

Guayaquil (Ecuador), 10 ago (EFE).- La Fiscalía ecuatoriana anunció este domingo que inició de oficio una investigación previa por el fallecimiento de doce recién nacidos en el Hospital Universitario de Guayaquil, la ciudad más poblada del país.

Como parte del proceso, el Ministerio Público receptará versiones de madres, testigos y «otras personas que podrían conocer lo sucedido», señaló en su cuenta de la red social X.

Además, indicó que ha solicitado de manera urgente a los directivos del hospital público las historias clínicas e información adicional sobre los neonatos, y que llevaría a cabo el reconocimiento del lugar de los hechos en el centro médico.

La apertura de esta investigación fiscal se realiza después de que el Ministerio de Salud ecuatoriano informó el sábado que doce neonatos habían fallecido en el Hospital Universitario, sin dar una fecha exacta de los decesos, «por causas multifactoriales» derivadas «de su estado clínico complicado por su nacimiento prematuro o muy prematuro».

Dos de ellos murieron tras contraer la bacteria klebsiella pneumoniae productora de carbapenemas, que se está volviendo cada vez más resistente a los antibióticos.

La cartera de Estado informó de estos fallecimientos después de que, días antes, el medio digital La Posta señalara que dieciocho recién nacidos habían fallecido en la unidad de cuidados intensivos del hospital en julio pasado debido a una infección asociada a la atención sanitaria.

Según el medio, los doctores del hospital, ante la ausencia de insumos médicos, habrían utilizado en los recién nacidos cánulas nasales (tubos para administrar oxígeno) que ya habían usado en otros pacientes enfermos y que debían ser desechadas.

Eso habría provocado que los neonatos adquirieran la bacteria y posteriormente fallecieran.

Sin embargo, Salud negó que dieciocho recién nacidos hayan muerto por una contaminación en la unidad de cuidados intensivos del hospital y descartó que en el centro médico se estén reutilizando insumos médicos, aunque no se refirió a la falta de materiales.

El ministro de Salud, Jimmy Martin, anunció el sábado el inicio de un proceso de investigación interna, despidió al gerente del hospital y ordenó que se le brinde atención psicológica a los padres de los dos neonatos fallecidos por la bacteria.

Este domingo la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (Acess), una institución estatal encargada de controlar la calidad de servicios públicos y privados de salud, también dijo que iniciaría una auditoría de calidad y análisis de casos para esclarecer las doce muertes.

El caso ha causado gran conmoción en el país y ha movilizado a los miembros de la Comisión de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes de la Asamblea Nacional (Parlamento), quienes convocaron para este martes al ministro y a responsables del centro médico para que den explicaciones sobre lo sucedido. EFE

