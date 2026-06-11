Fiscalía de Ecuador pide apoyo internacional para esclarecer muerte de activista polaca

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(Actualiza con declaraciones del ministro del Interior ecuatoriano)

Guayaquil (Ecuador), 11 jun (EFE).- La Fiscalía de Ecuador informó este jueves que solicitó cooperación internacional para incorporar peritos que apoyen en la investigación que se inició tras la muerte de la activista polaca Monika Silva, quien había denunciado casos de presunta corrupción en la provincia costera de Santa Elena, donde vivía.

El Ministerio Público señaló que busca que estos peritos extranjeros «aporten elementos técnicos especializados a las diligencias que se desarrollan dentro de la causa y contribuyan al esclarecimiento de los hechos».

El anuncio llegó después de que la Delegación de la Unión Europea (UE) en el país y la Embajada de Polonia en Perú, acreditada también para Ecuador, solicitaran a las autoridades que el caso sea investigado de manera rápida, exhaustiva, independiente y transparente para esclarecer las circunstancias del fallecimiento y garantizar que se asuman responsabilidades de acuerdo a ley.

En sus comunicados, las misiones diplomáticas también insistieron en la importancia de proteger a los defensores de los Derechos Humanos, periodistas y activistas de la sociedad civil en Ecuador.

El cuerpo de Silva fue encontrado el lunes en su vivienda de la localidad de Montañita, en la provincia de Santa Elena, y su muerte causó conmoción debido a que se la conocía por denunciar casos de presunta corrupción en esa zona costera del país.

Movimientos defensores de los derechos humanos se manifestaron este miércoles para pedir justicia por su muerte y denunciar la falta de garantías de protección para las mujeres en el país.

El ministro del Interior ecuatoriano, John Reimberg, indicó el martes que aunque estaban esperando el resultado de la autopsia, presumían que Silva se había suicidado. «Se encontraron en el lugar los indicios necesarios para llegar a esa determinación», apuntó en una entrevista en Radio América.

Sin embargo, este jueves indicó que había dispuesto que las indagaciones que le corresponden al Ministerio del Interior se desarrollen «con la mayor celeridad, rigurosidad y transparencia, para que los hechos sean plenamente esclarecidos», y que iban a «colaborar íntegramente» con la Fiscalía y con los peritos internacionales.

«Nuestro compromiso es contribuir a que la verdad salga a la luz y que no quede ninguna duda sobre lo ocurrido», añadió.

Silva formaba parte de la Fundación La Integridad, que denunciaba casos de presunta corrupción sobre temas relacionados con el medioambiente y contratos públicos, entre otros. EFE

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