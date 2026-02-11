The Swiss voice in the world since 1935
Fiscalía de Ecuador pide prisión preventiva para alcalde de Guayaquil y otras 10 personas

Quito, 11 feb (EFE).- La Fiscalía General del Estado pidió este miércoles la prisión preventiva para Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, la ciudad más poblada de Ecuador, detenido el martes en un caso que investiga presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria.

El Ministerio Público solicitó la misma medida para otros nueve detenidos en el denominado caso Goleada, mientras que para uno más pidió arresto domiciliario por tratarse de una persona de edad avanzada.

Álvarez, una de las figuras más visibles de la oposición al Gobierno de Daniel Noboa, llegó a la alcaldía de la mano de la Revolución Ciudadana, movimiento político liderado por el expresidente Rafael Correa (2007-2017). EFE

