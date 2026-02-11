Fiscalía de Ecuador pide prisión preventiva para alcalde de Guayaquil y otras 9 personas

Quito, 11 feb (EFE).- La Fiscalía General del Estado pidió este miércoles la prisión preventiva para Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, la ciudad más poblada de Ecuador, detenido el martes, junto a dos hermanos y otras ocho personas, en un caso que investiga presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria.

El Ministerio Público solicitó la misma medida para otros nueve detenidos, en el denominado caso ‘Goleada’, mientras que para uno más pidió arresto domiciliario por tratarse de una persona de avanzada edad.

La Fiscalía señaló en X que motivó su petición en la «necesidad de neutralizar riesgos procesales, pues se investiga un ‘entramado societario complejo’ que ha corrompido a funcionarios y evadido el control de instituciones estatales en torno a la comercialización de combustible».

Álvarez, una de las figuras más visibles de la oposición al Gobierno de Daniel Noboa, y que llegó a la alcaldía de la mano de la Revolución Ciudadana, movimiento político liderado por el expresidente Rafael Correa (2007-2017), es también investigado en el denominado caso Triple A, por presunta comercialización ilegal de hidrocarburos.

Ramiro García, abogado de Álvarez, cree que la detención responde a una persecución política y se ha usado para distraer la atención del juicio político pedido por el correísmo en la Asamblea Nacional contra el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, por un supuesto incumplimiento de funciones, principalmente por no proteger al juez Carlos Serrano, quien denunció presuntas presiones para favorecer a un narcotraficante en un juicio.

El martes, el letrado había tildado de «barbaridad, una aberración total» la posibilidad de que ordenen prisión preventiva contra Álvarez, en el caso Goleada, en el que también detuvieron a dos de sus hermanos, Xavier y Antonio, este último presidente del club de fútbol Barcelona, que ha designado ya a Miguel Montalvo en el cargo, de forma interina.

Entre las evidencias recabadas el martes en los once allanamientos realizados en la provincia del Guayas figuran dispositivos electrónicos y alrededor de 160.000 dólares en efectivo.

García avanzó el martes que «ni un centavo» del dinero en efectivo se halló en la casa de Álvarez.

La Fiscalía aseveró que en el momento de su detención, el alcalde no estaba usando el grillete electrónico ordenado por el juez en el caso ‘Triple A’, hecho que el abogado atribuyó a que «estaba cargándose porque normalmente se carga, como el celular en la noche» y descartó que pudiese ser sancionado por ello. EFE

