Fiscalía de EE.UU. propone que el juicio contra Nicolás Maduro comience en junio de 2027

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Washington, 21 jul (EFE).- La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York propuso este martes que el juicio contra el expresidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, acusados de cargos de narcotráfico, comience en junio de 2027, según un documento presentado ante un tribunal federal de Nueva York.

La propuesta de la Fiscalía se conoce antes de una audiencia prevista para este miércoles en la que se discutirá el calendario del proceso contra Maduro, mientras que la defensa tiene previsto presentar sus primeros argumentos en septiembre y el Gobierno espera entregar la mayor parte de las pruebas clasificadas en noviembre. EFE

dte/jrh