Fiscalía de Honduras cita a exjefe del Parlamento por presuntos excesos durante el cargo

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Tegucigalpa, 18 may (EFE).- La Fiscalía de Honduras citó a declarar al expresidente del Parlamento y exdiputado izquierdista Luis Redondo, así como a los integrantes de la otrora Comisión Permanente del poder Legislativo, en el marco de una investigación por presuntas “actuaciones ilegales y excesos en el ejercicio de sus funciones”, informó este lunes una fuente oficial.

La Comisión Permanente fue creada en octubre de 2025 por Redondo, quien era diputado por el entonces gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), integrada únicamente por nueve legisladores, en su mayoría de esa formación, ahora opositora.

Dicha Comisión ejerció funciones durante el receso legislativo comprendido entre el 1 de noviembre de 2025 y el 20 de enero de 2026, y Redondo generó controversia al asegurar que la misma estaba «lista» para realizar un «conteo voto por voto» en las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025 si el Consejo Nacional Electoral (CNE) demoraba los resultados oficiales.

En esos comicios generales, que estuvieron marcados por la polémica y el retraso en el escrutinio, resultó vencedor el actual presidente de Honduras, Nasry ‘Tito’ Asfura, lo que significó el retorno al poder del conservador Partido Nacional.

La Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) investiga decisiones adoptadas por la Comisión Permanente y citó a los que eran sus miembros porque, según las pesquisas, «violentaron los límites y facultades establecidas por la ley», indicó este lunes el portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora.

Entre los citados a declarar el próximo miércoles figuran, además de Redondo, los exdiputados de Libre Juan Barahona, Osman Chávez, Carlos Raudales, Karen Vanessa Martínez, Silvia Ayala y Linda Donaire.

La Fiscalía señaló en un comunicado que también está pendiente de definir la fecha y lugar para que rindan su declaración los actuales diputados opositores Hugo Noé Pino, Luz Angélica Smith, Fabricio Sandoval, Kritza Pérez, Scherly Arriaga y Edgardo Casaña.

Según el comunicado de la Fiscalía, las investigaciones abarcan a nueve diputados principales y cuatro suplentes del extinto órgano, algunos de ellos todavía en funciones, y se centran en resoluciones que habrían «sobrepasado las facultades conferidas por la Constitución y las leyes».

La Fiscalía detalló que entre los delitos bajo análisis figuran «abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios y otros ilícitos contra la administración pública, sin descartar nuevas acciones conforme avancen las investigaciones técnicas y fiscales». EFE

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