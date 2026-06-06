Fiscalía de México extradita a EE.UU. a un mexicano por narcotráfico

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Ciudad de México, 5 jun (EFE).- La Fiscalía General de la República (FGR) entregó este viernes en extradición a Estados Unidos a Abel ‘N’, un mexicano requerido por una corte federal de Oregon por los delitos de asociación delictuosa y contra la salud.

La entrega se realizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), donde agentes estadounidenses recibieron al reclamado para trasladarlo a territorio estadounidense, informó la FGR en un comunicado.

El caso se originó ante la Corte Federal de Distrito para el Distrito de Oregon, que requirió al citado sujeto por los delitos señalados, relacionados con una causa penal en la que ya había comparecido previamente.

De acuerdo con la FGR, en julio de 2022 el mexicano se declaró culpable ante esa corte por asociación delictuosa y delitos contra la salud.

Pese a ello, quedó en libertad y fue citado para una fecha posterior, en la que debía presentarse para escuchar su sentencia.

Sin embargo, el sujeto no acudió a la audiencia, por lo que las autoridades estadounidenses iniciaron el procedimiento correspondiente para lograr su localización y entrega.

A petición del Gobierno de Estados Unidos, la FGR solicitó después una orden de detención con fines de extradición ante un juez federal mexicano.

La petición fue presentada ante el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Oriente.

El juez concedió la orden de detención y esta fue ejecutada en febrero pasado en Tijuana, Baja California, ciudad fronteriza con Estados Unidos.

Tras su captura, el caso siguió las etapas previstas en el proceso de extradición hasta que el Gobierno de México concedió formalmente la entrega del reclamado.

La FGR no detalló en su comunicado la sustancia vinculada con la causa penal ni la pena que el hombre podría enfrentar en Estados Unidos y los posibles nexos que pudiese tener con alguna organización criminal.

Tampoco informó si la entrega ya fue notificada a la corte de Oregon ni la fecha en la que el mexicano deberá comparecer de nuevo ante el tribunal estadounidense.

La extradición ocurre en un contexto de cooperación judicial entre México y Estados Unidos contra delitos vinculados al narcotráfico y redes transnacionales, en el que las autoridades de ambos países recurren a solicitudes formales de entrega cuando una persona reclamada se encuentra fuera del territorio donde es procesada.

Asimismo, sucede a la parte de presiones del gobierno estadounidenses que ahora ha vinculado el tema de seguridad de migración a la revisión del tratado, México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

La Fiscalía mexicana señaló que el procedimiento se llevó a cabo como parte de la colaboración internacional entre ambos países y con base en el Tratado de Extradición firmado por México y Estados Unidos. EFE

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