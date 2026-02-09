Fiscalía de México halla e identifica cadáveres de cinco mineros secuestrados en Sinaloa

Ciudad de México, 9 feb (EFE).- La Fiscalía General de la República de México confirmó este lunes el hallazgo y la identificación de los cuerpos de cinco de los diez mineros desaparecidos en Sinaloa, noroeste del país, hace más de dos semanas y que trabajaban para la empresa minera canadiense Viszla Silver

«En seguimiento a la investigación iniciada por la desaparición de 10 trabajadores de una empresa minera, en el estado de Sinaloa, la FGR en coordinación con permanente con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, llevó a cabo la identificación de cinco cuerpos localizados en un predio ubicado en la localidad de El Verde, del municipio de la Concordia», indicó un comunicado. EFE

