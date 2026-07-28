Fiscalía de Panamá investiga 4 casos de jóvenes presentes en la guerra de Ucrania

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Ciudad de Panamá, 28 jul (EFE).- La Fiscalía de Panamá informó este martes que abrió cuatro investigaciones relacionadas con jóvenes panameños que recibieron ofertas de empleo en el extranjero y terminaron en la guerra de Ucrania, en la que al menos un nacional del país centroamericano ha muerto según el Gobierno.

En un breve comunicado, el Ministerio Público (MP, Fiscalía) detalló que, dos de los expedientes se abrieron tras las denuncias de familiares, y los otros dos «por informes de comunicación de hechos levantados por la Dirección de Investigación Judicial».

La Fiscalía no aclaró si una de estas investigaciones está relacionada con la muerte de un ciudadano panameño, confirmada por la Cancillería, que cifró el viernes pasado en al menos 15 los nacionales que han ido a la guerra de Ucrania.

Según los testimonios de familiares, de antiguos comandantes de la fuerza pública y de algunos de los panameños que están en el frente, hay casos de compatriotas que se enrolaron voluntariamente, pero también otros llegaron bajo engaño, pues les ofrecieron un trabajo que no estaba vinculado con el conflicto bélico.

La Cancillería panameña realiza «las gestiones para esclarecer las circunstancias en las que se estarían produciendo esos reclutamientos», y habilitó dos números telefónicos para ofrecer «asistencia consular».

«Las autoridades rusas han manifestado que los contratos suscritos son de carácter voluntario y responden a una decisión individual de quienes los firman», indicó una misiva de la Cancillería, en la que explica sus contactos tanto con la Embajada de Rusia como de Ucrania en el marco del «monitoreo constante de la situación de ciudadanos panameños reclutados para el conflicto» entre ambos países europeos.

El Ministerio de Exteriores de Panamá pidió a los panameños cautela ante ofertas laborales en el extranjero que puedan estar vinculadas con este reclutamiento.

Por su parte, la Embajada de Ucrania en Panamá señaló el lunes que «redes rusas» realizan «en el territorio de Panamá» actividades de reclutamiento para la guerra iniciada en su contra por Moscú, y expresó la «disposición de mantener una estrecha cooperación» con las autoridades panameñas para poner fin a esta situación.

En un comunicado, la delegación diplomática aseguró que en Ucrania el «mercenarismo» está prohibido por ley, por lo que no puede categorizarse así a los ciudadanos panameños «que participan en la defensa (de Ucrania) frente a la agresión rusa».

Los extranjeros que luchan del lado ucraniano «forman parte oficialmente del personal de las Fuerzas Armadas de Ucrania o de la Guardia Nacional de Ucrania, sobre la base de la Ley de Ucrania, el deber militar y el servicio militar», indicó la misiva publicada por la embajada ucraniana en sus redes sociales.

No es así en el caso ruso, que aplica una «política sistemática de ‘reclutamiento depredador’ y trata de personas», dijo la delegación ucraniana.

«Mediante el engaño, falsas ofertas de empleo civil y esquemas de subvenciones y educativos, la Federación de Rusia incorpora a ciudadanos extranjeros a las filas de sus fuerzas de ocupación, lo que presenta todas las características de la trata de personas», agregó. EFE

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