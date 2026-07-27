Fiscalía de Panamá lanza un protocolo especializado tras el incremento de los feminicidios

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Ciudad de Panamá, 27 jul (EFE).- El Ministerio Público de Panamá (MP, Fiscalía) presentó este lunes el Protocolo Patricia, una herramienta especializada para fortalecer la investigación y actuaciones procesales en los casos de feminicidio, en un contexto marcado por el incremento del 86 % de estos crímenes durante el primer semestre de 2026.

«El protocolo orienta el trabajo de los fiscales desde el conocimiento del hecho hasta el juicio oral, estableciendo criterios técnicos para mejorar las investigaciones, el desarrollo de las actuaciones procesales y la fundamentación de las decisiones judiciales», indicó el procurador general (fiscal general) de Panamá, Luis Carlos Gómez Rudy.

El Protocolo Patricia, según destacó el Ministerio Público en un comunicado, lleva ese nombre en honor a la fiscal Patricia Osa Sánchez, víctima de feminicidio en mayo pasado, quien ejerció durante 17 años en la institución y fue reconocida por su dedicación al servicio y por la atención brindada a un sinnúmero de víctimas.

La herramienta fue elaborada por el Instituto Superior de Formación de Fiscales con el apoyo de fiscales de homicidio y feminicidio de todo el país, por iniciativa del procurador general, y con aportes de expertos nacionales e internacionales, además de buenas prácticas promovidas por ONU Mujeres y la Red Especializada en Género.

La presentación de este nuevo protocolo coincide con un aumento de la violencia feminicida en Panamá.

De acuerdo con estadísticas del Ministerio Público, el país registró 13 feminicidios entre enero y junio de 2026, frente a los siete del mismo periodo del año anterior, lo que representa un incremento del 86 %.

En ese mismo lapso también se contabilizaron 17 tentativas de feminicidio, un 89 % más que en el primer semestre de 2025.

La mayoría de los feminicidios ocurrió en la provincia de Panamá, el distrito de San Miguelito y la provincia de Panamá Oeste. Nueve de las víctimas tenían entre 18 y 44 años y casi la mitad de los crímenes fueron perpetrados con armas de fuego.

Entre los casos más relevantes de este año figura, precisamente, el asesinato de la fiscal Patricia Osa Sánchez, así como el de una mujer de 41 años que murió tras ser atacada con un machete por su expareja en un restaurante de la ciudad occidental de David, en la provincia de Chiriquí.

Organizaciones de mujeres han advertido sobre el incremento y la creciente violencia de estos crímenes, y han reclamado una respuesta más contundente de las autoridades para prevenirlos y garantizar el acceso a la justicia.

En todo 2025, Panamá registró 20 feminicidios, un 13 % menos que los 23 reportados en 2024, según cifras oficiales del Ministerio Público. EFE

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