Fiscalía de Paraguay analiza denuncia penal contra Peña por presuntos hechos de corrupción

2 minutos

Asunción, 8 oct (EFE).- El Ministerio Público de Paraguay informó este miércoles que realiza un análisis y verificación inicial de la denuncia penal presentada por un grupo de legisladores de oposición contra el presidente del país, Santiago Peña, por cuatro presuntos delitos, entre ellos «enriquecimiento ilícito de funcionario público».

La denuncia, interpuesta el jueves pasado, se encuentra «en etapa de examen de correspondencia» en la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), que constituye un «paso previo a la eventual asignación de un fiscal para la apertura de una causa», indicó la Fiscalía en un comunicado.

El ente investigador puntualizó que dicho examen implica «la verificación inicial de los antecedentes» de la denuncia, la revisión de su contenido y una evaluación sobre si los hechos relatados «corresponden o no a la competencia de la unidad especializada».

Ocho legisladores de oposición plantearon una denuncia contra el gobernante por los presuntos delitos de «enriquecimiento ilícito de funcionario público, lavado de dinero, tráfico de influencias y administración en provecho propio», una acción que para el abogado defensor de Peña, Ricardo Preda, no tiene «ningún sustento».

En la denuncia se menciona, entre otros, un supuesto crecimiento patrimonial del mandatario del 1.603 %, entre 2017 y 2023, años que coinciden con el fin de la gestión de Peña como ministro de Hacienda y el comienzo de su mandato presidencial.

Igualmente, se acusa al jefe de Estado de lavado de activos a partir de una denuncia formulada por una exempleada del servicio doméstico de la residencia presencial, identificada como Luz Candado, quien declaró al grupo de medios ABC que en esa dependencia se hallaron dos sobres supuestamente con altas sumas de efectivo.

La diputada Johanna Ortega, una de las denunciantes, refirió a EFE el pasado viernes que se trata de «un hecho sin precedentes», al explicar que «es la primera vez» que un grupo de parlamentarios decide denunciar penalmente al presidente de la República.

También el viernes, el abogado defensor de Peña afirmó que la denuncia no tiene «ningún sustento» ni «entidad suficiente» para la apertura de una investigación.

La exsenadora Kattya González, una de las abogadas patrocinantes de la denuncia, explicó a EFE que en el marco constitucional paraguayo el presidente «no tiene fueros de proceso», motivo por el cual, señaló, «puede ser investigado libremente por la fiscalía y el poder judicial».EFE

