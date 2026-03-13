Fiscalía de Paraguay dice que pedirá a Bolivia la extradición del narcotraficante Marset

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Asunción, 13 mar (EFE).- El Ministerio Público de Paraguay pedirá a las autoridades bolivianas la extradición del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, quien fue capturado este viernes en un operativo en la ciudad de Santa Cruz, en el oriente de ese país, informó el fiscal general, Emiliano Rolón.

El funcionario paraguayo declaró a la radio local ABC Cardinal, sin entregar muchos detalles, que la petición se hará una vez que tengan «la documentación».

Rolón confirmó que Marset tiene una causa abierta en Paraguay derivada de la operación ‘A Ultranza Py’, que tuvo lugar en febrero de 2022 y es considerada la más grande ejecutada hasta ahora contra el crimen organizado y el lavado de dinero en el país.

El uruguayo estaba prófugo desde el 29 de julio de 2023, cuando logró escapar de una operación de las autoridades bolivianas para su captura en la ciudad de Santa Cruz.

El jefe del Ministerio Público afirmó que conoce sobre un requerimiento de extradición de Marset a Estados Unidos, que en mayo del año pasado anunció una recompensa de hasta dos millones de dólares por información que conduzca al arresto y/o condena del narcotraficante.

En ese sentido, puntualizó que corresponde a las autoridades de Bolivia definir a qué petición de extradición se dará trámite.

«Nosotros tenemos en el caso ‘A Ultranza’ avances importantes. Las situaciones, de hecho, que pueden motivarse en la extradición o no a Estados Unidos son cuestiones que deben ser evaluadas», agregó.

Una autoridad de combate al narcotráfico de Bolivia confirmó a EFE que Marset, que también es requerido por la justicia Uruguay, Brasil, la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), Europol e Interpol, fue capturado en el barrio Las Palmas de Santa Cruz de la Sierra, junto a al menos tres personas.

En una conferencia de prensa en Asunción, el titular de la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay (Senad), Jalil Rachid, afirmó que Marset, acusado de usar el sistema financiero de estadounidense para blanquear dinero del narcotráfico, «es una de las personas más buscadas a nivel mundial».

Gianina García Troche, investigada por lavado de activos y considerada la pareja sentimental de Marset, está presa en Paraguay desde mayo pasado tras ser extraditada desde España.EFE

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