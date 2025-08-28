The Swiss voice in the world since 1935

Fiscalía de Paraguay investiga a tres sospechosos por presunto feminicidio de una uruguaya

Asunción, 28 ago (EFE).- El Ministerio Público de Paraguay informó este jueves que investiga a tres sospechosos por el presunto feminicidio de una mujer de nacionalidad uruguaya quien fue encontrada muerta el pasado sábado con signos de violencia en una casa abandonada de la capital, Asunción.

La fiscal Daysi Sánchez declaró en la Radio Ñandutí que uno de los sospechosos detenidos es un ciudadano uruguayo, quien fue la última pareja de la víctima, una mujer de 43 años que dejó en la orfandad a tres niños.

También fue detenido una expareja de la mujer, quien es el padre de dos de sus hijos, agregó la fiscal.

Sánchez afirmó que el tercer investigado es un hombre indígena que apareció en las imágenes de circuito cerrado «rondando la zona» cercana a una casa abandonada, ubicada en el centro de Asunción, donde fue hallado el cuerpo.

Este hombre primero fue testigo del caso y luego fue detenido porque sus versiones «no coincidían», según la investigadora.

Igualmente, destacó que en las uñas de la víctima se encontraron células epiteliales que servirán para realizar pruebas de ADN.

«Ella presentó signos de defensa, probablemente se defendió de su agresor», enfatizó.

Una autopsia determinó que la mujer murió desangrada producto de una «degolladura», aseguró Sánchez este lunes en la radio Universo 970.

«Aparentemente se trata de un feminicidio porque su pareja fue reconocido por algunas personas, por los vecinos», adelantó entonces la fiscal.EFE

