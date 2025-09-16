Fiscalía de Perú alerta del zarpe «irregular» de barco que causó derrame de crudo en 2022

Lima, 15 sep (EFE).- El Ministerio Público (Fiscalía) de Perú alertó este lunes que el Poder Judicial autorizó el zarpe del barco que causó un derrame de miles de barriles de petróleo en la costa peruana, en 2022 en la refinería de Repsol, pese a un recurso presentado por la Fiscalía Ambiental para impedir su salida con destino a China por estar involucrado en una investigación en curso.

En un comunicado compartido en su cuenta de la red social X, la Fiscalía Ambiental informó sobre una serie de hechos que «perjudican la investigación» de los derrames de crudo ocasionados por la refinería de La Pampilla, bajo administración de la compañía española Repsol, el 15 de enero de 2022.

Así, la Fiscalía señaló que el Poder Judicial autorizó, el pasado día 3, el levantamiento de la medida de incautación que pesaba sobre el buque Mare Doricum, a pesar de existir un recurso de nulidad pendiente de revisión, presentado para continuar con las investigaciones por contaminación ambiental dolosa contra las personas naturales y jurídicas responsables.

Asimismo, indicó que el pasado día 4 se permitió la salida de la embarcación, a pesar de que la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Lima Noroeste había notificado a la Dirección General de Capitanías y Guardacostas sobre la existencia del recurso de nulidad.

La Fiscalía agregó que la devolución del buque y su zarpe con destino a China resultan «irregulares» porque la resolución que aprueba el principio de oportunidad «aún no ha quedado consentida ni ejecutoriada».

A raíz de los hechos, la Fiscalía Ambiental ha enviado copias certificadas de lo ocurrido a los órganos de control del Poder Judicial, de Capitanías y la Autoridad Portuaria Nacional para que «se determinen responsabilidades administrativas, funcionales y jurisdiccionales» por la liberación de la nave.

Igualmente, exhortó a las autoridades competentes a revisar con urgencia lo actuado y convocar a la audiencia judicial para resolver el recurso de nulidad y la controversia generada para «asegurar la continuidad de las investigaciones por contaminación ambiental dolosa en el caso Repsol».

Debido al derrame de unos 12.000 barriles de crudo en el mar frente a la refinería de La Pampilla, ubicada en el Callao, vecino a Lima, la petrolera Repsol recibió más de 100 millones de soles (29 millones de dólares) en multas, la mayoría de las cuales han sido cuestionadas por la empresa en el Poder Judicial. EFE

