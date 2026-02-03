Fiscalía de Perú confirma extradición a Argentina de presunto autor de triple feminicidio

Lima, 3 feb (EFE).- La Fiscalía de la Nación (general) de Perú confirmó este martes la extradición a Argentina del peruano Tony Janzen Valverde, alias ‘Pequeño J’, para que sea procesado por la justicia de ese país por el delito de homicidio agravado por su presunta responsabilidad en el asesinato de tres jóvenes de entre 15 y 20 años en Buenos Aires que causó conmoción.

La Fiscalía indicó en la red social X que «responderá por tres hechos delictivos en agravio de tres mujeres» y que «el delito se habría cometido con la complicidad de dos o más personas, mediante ensañamiento y alevosía, y mediando violencia de género».

La extradición de ‘Pequeño J’ a Argentina fue avanzada el pasado domingo por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Valverde, de 20 años, fue arrestado a finales de septiembre pasado en Lima junto a su presunto cómplice Matías Agustín Orozco, de nacionalidad argentina, cuando intentaban huir hacia el norte de Perú, de donde es originario el ‘Pequeño J’ y se presume que dirigía una banda de narcotráfico con vínculos en el extranjero.

El detenido ha rechazado la acusación sobre el feminicidio, que se transmitió por un grupo cerrado de una red social, y desde su captura ha permanecido en la cárcel de Cañete, en el sur de la región de Lima, mientras se tomaba una decisión sobre su extradición.

Las autoridades argentinas señalan que Valverde es considerado el autor intelectual del asesinato en Buenos Aires de Morena Verdi y Brenda del Castillo, ambas de 20 años, y Lara Gutiérrez, de 15 años.

Las jóvenes fueron torturadas, asesinadas y enterradas en el patio de una vivienda en la localidad de Florencia Varela, en la provincia de Buenos Aires, donde fueron halladas cinco días después de haber desaparecido. EFE

dub/fgg/psh