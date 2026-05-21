Fiscalía de Perú inicia «diligencias urgentes» tras asesinato de alcalde en norte del país

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Lima, 21 may (EFE).- La Fiscalía de Perú inició «diligencias urgentes» tras el asesinato del alcalde de un distrito de la ciudad norteña de Piura, cercana a la frontera con Ecuador, que «fue acribillado esta tarde» por desconocidos, informó este jueves el Ministerio Público.

Un mensaje en la red social X detalló que las diligencias están a cargo de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Piura.

Añadió que un equipo de fiscales y médicos forenses efectuó el levantamiento del cadáver del alcalde del distrito de Veintiséis de Octubre, Víctor Hugo Febre, y que todas las acciones se desarrollan en coordinación con la División de Investigación de Homicidios de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Febre fue asesinado este jueves por desconocidos que atacaron con armas de fuego el vehículo en el que se movilizaba por una zona populosa de su jurisdicción conocida como San Sebastián.

La información fue confirmada por la Municipalidad Provincial de Piura, que señaló que el alcalde fue «víctima de un atentado criminal» y manifestó su «indignación y tristeza» por este ataque, a la vez que expresó las condolencias a sus familiares.

«La institución rechaza categóricamente este acto de violencia que enluta a la provincia y exige al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional del Perú actuar con firmeza para capturar a los responsables. Piura merece justicia y seguridad», remarcó.

Tras conocerse la información, la Presidencia de Perú publicó un mensaje en el que lamentó «profundamente» la muerte de Febre y extendió sus «sentidas condolencias a sus familiares, amigos y a los vecinos de su jurisdicción por esta irreparable pérdida».

Testigos del ataque señalaron a medios locales que unos desconocidos persiguieron el vehículo en el que estaba el alcalde y realizaron varios disparos hacia el lugar donde se encontraba la autoridad municipal.

La emisora RPP agregó que el chófer del vehículo también resultó herido, sin que hasta el momento se informe sobre su estado.

El distrito de Veintiséis de Octubre forma parte del área urbana de la ciudad costera de Piura, la capital de la región del mismo nombre, ubicada a unos 980 kilómetros al norte de Lima y a unos 150 kilómetros de la frontera con Ecuador. EFE

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