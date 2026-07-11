Fiscalía de Perú pide 18 meses de prisión preventiva para 21 personas por minería ilegal

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Lima, 11 jul (EFE).- La Fiscalía en la región amazónica de Madre de Dios, al sureste de Perú, ha pedido 18 meses de prisión preventiva para 21 personas por los delitos de banda criminal, minería ilegal agravada y tenencia ilegal de armas, tras su captura en tres campamentos en una conocida zona de lavaderos ilegales de oro, según informó este sábado el Ministerio Público.

Los investigados fueron detenidos en tres campamentos de la localidad de La Pampa, en Madre de Dios, con armamento militar (carabinas, fusiles, municiones y explosivos) y botellas con mercurio, insumos utilizados para la extracción ilegal de minerales en la zona.

Los sospechosos habrían operado desde allí para el cobro de cupos (extorsiones) en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata, una importante zona de bosques tropicales en Madre de Dios, indicó la Fiscalía.

El caso está a cargo del fiscal William Salas de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Madre de Dios (Cuarto Despacho), después de que el juzgado respectivo que aprobó la convalidación de la detención en flagrancia de los investigados vigente hasta el domingo.

En tal sentido, el juzgado debe recibir el pedido de prisión preventiva y programar la audiencia a la brevedad.

Los lavaderos de oro en ríos y lagos de Madre de Dios representan uno de los puntos críticos del combate contra la minería ilegal en Perú, así como los socavones abiertos en montañas de la andina provincia de Pataz, en la norteña región de La Libertad.EFE

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