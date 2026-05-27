Fiscalía de Perú pide 21 años de cárcel a siete personas vinculadas con Sendero Luminoso

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Lima, 27 may (EFE).- La Fiscalía de Perú pidió este miércoles una pena de 21 años y ocho meses de prisión contra siete presuntos integrantes de la organización ‘Voluntad Transformadora’, vinculada a Sendero Luminoso y acusada de supuestamente adoctrinar a menores de edad en el seguimiento de la ideología subversiva de ese grupo maoísta.

Este miércoles se instaló el juicio oral contra los siete supuestos integrantes de la organización, que operaba desde la región de Trujillo, en el norte del país, y la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo sustentó su pedido contra los imputados por la presunta comisión del delito de afiliación a una organización terrorista.

Según expuso en su página web, los siete habrían operado desde Trujillo a través de una escuela denominada ‘Semillitas en Acción’, en la que habrían adoctrinado a menores de edad entre 2018 y 2023.

Las actividades comprendían, además, la difusión y ejecución de consignas del ‘Pensamiento Gonzalo’, doctrina formulada por Abimael Guzmán, el líder y fundador de la organización terrorista Sendero Luminoso, «lo que alinearía el accionar de la organización ‘Voluntad Transformadora’ con lineamientos subversivos».

«A lo largo del proceso se expondrá lo recabado durante la investigación como documentos, videos, testimonios, publicaciones en redes sociales, al igual que material ideológico que acredite la afinidad y afiliación de los acusados con Sendero Luminoso», agregó el Ministerio Público.

‘Voluntad Transformadora’ fue desbaratada por la Policía Nacional en octubre de 2023 y según la investigación fiscal el líder es Juan Santos, quien hace un año fue condenado a ocho años de prisión efectiva por apología al terrorismo, a través del uso de tecnologías de la información o de la comunicación, en calidad de autor.

Sendero Luminoso fue el causante de la mayor parte de los 69.000 muertos que dejó el conflicto armado interno (1980-2000), de acuerdo al informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, una época donde también el marxista Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) trató de capturar el poder a través de las armas y el terror. EFE

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