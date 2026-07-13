Fiscalía de Perú pide prisión para cuatro policías por muerte de joven que habían detenido

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Lima, 13 jul (EFE).- La Fiscalía de Perú solicitó que se dicte prisión preventiva por un lapso de nueve meses contra cuatro policías implicados en la muerte de un joven al que habían detenido y al que supuestamente golpearon en reiteradas ocasiones en la cabeza, rostro y estómago, según anunció este lunes el Ministerio Público.

Los hechos ocurrieron en la ciudad de Juliaca, situada en la altiplánica región de Puno, fronteriza con Bolivia, mientras la víctima, identificada como José Huanchi, de 24 años, era trasladada en una patrulla de la Policía.

Los agentes imputados por el delito de tortura son Wimer Choquehuanca, Stewart Flores, Brayan Cáceres y Alex Cruz, pertenecientes a la comisaría de Santa Bárbara, en Juliaca, de acuerdo con la información proporcionada por el ente invetigador.

El requerimiento de la Fiscalía busca asegurar la presencia de los agentes para esclarecer lo sucedido con el agraviado.

Este caso se registra poco después de que el Congreso aprobara una ley para que los policías y militares involucrados en posibles delitos cometidos dentro de sus funciones sean procesados y juzgados por tribunales del fuero policial y militar, respectivamente, constituidos dentro de las mismas instituciones castrenses.

«Esta decisión se suma al conjunto de normas impulsadas por el Congreso para debilitar los mecanismos de control, reducir la rendición de cuentas y garantizar mayores espacios de impunidad frente a graves hechos cometidos por agentes estatales», ha advertido la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).

El caso de Huanchi es similar al ocurrido en junio con la muerte de un menor de diecisiete años que supuestamente fue torturado dentro de la comisaría de Manchay, en Lima, en la que permaneció detenido e incomunicado 41 horas, casi el doble del tiempo permitido, hasta que su familia lo recuperó gravemente herido y quien falleció horas después. EFE

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