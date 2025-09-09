Fiscalía de Perú pide que se impida la salida del país de ex primera ministra de Castillo

2 minutos

Lima, 8 sep (EFE).- La Fiscalía de Perú solicitó al Poder Judicial que ordene 12 meses de impedimento de salida del país contra la ex primera ministra Betssy Chávez, quien está siendo juzgada junto con el expresidente Pedro Castillo (2021-2022) por el delito de rebelión en el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

La medida fue pedida por la fiscal suprema Zoraida Ávalos ante el Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia, según señaló el documento publicado este lunes por medios locales.

La solicitud de la Fiscalía señala que Chávez ha sido acusada como presunta coautora del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional, en la modalidad de rebelión.

El pasado viernes, la Fiscalía desistió de su petición para que se prolongue la prisión preventiva que se había dictado contra la ex primera ministra, quien fue liberada un día antes en cumplimiento de una resolución del Tribunal Constitucional (TC), mientras se encuentra internada en una clínica de Lima.

El miércoles pasado, el TC ordenó la excarcelación inmediata de Chávez, tras aceptar una demanda de habeas corpus que argumentó que la ampliación de su periodo de prisión preventiva fue emitida fuera de plazo, una vez que ya se había vencido en diciembre de 2024, sin que fuese puesta en libertad, en lo que constituyó una detención arbitraria.

Chávez recibió el certificado que confirmó su excarcelación mientras se encuentra en una clínica de Lima, en la que fue internada por presentar signos de deshidratación tras la huelga de hambre que mantuvo durante 12 días en la prisión en la que estuvo detenida desde junio de 2023.

La ex primer ministra es procesada junto con Castillo por el fallido intento de golpe de Estado de 2022, en el que el entonces mandatario anunció en un mensaje televisado su intención de disolver el Congreso, intervenir en la Judicatura y gobernar por decreto.

Castillo fue destituido poco después de ese anuncio por el Congreso y detenido cuando se dirigía aparentemente a refugiarse en la Embajada de México en Lima.

Desde entonces permanece en prisión preventiva mientras es sometido a un juicio que ha calificado repetidas veces de «patraña» y en el que la Fiscalía solicita que sea condenado a 34 años de cárcel, mientras que para Chávez pide 25 años de prisión. EFE

dub/fgg/rrt