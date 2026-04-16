Fiscalía de Perú registra municipio del Callao y casa de exalcalde por presunta corrupción

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Lima, 16 abr (EFE).- La Fiscalía y la Policía Nacional del Perú realizaron este jueves un operativo de allanamiento en la municipalidad del Callao, vecina a Lima, en la casa del exalcalde y actual candidato regional Pedro Spadaro, así como del actual burgomaestre César Pérez y otros inmuebles, en una investigación por presunta corrupción en ese municipio.

La intervención fiscal y policial empezó en la madrugada de este jueves, en forma simultánea, en las oficinas de la municipalidad del Callao y en las casas de Spadaro y Pérez, ubicadas en el distrito limeño de San Isidro, en busca de información que esclarezca la denuncia por presunta colusión agravada abierta contra estos funcionarios y exfuncionarios.

La investigación de la fiscalía empezó el año pasado, a raíz de una denuncia periodística, sobre unas 27 órdenes de servicios por 152.000 soles (44.200 dólares) pagadas por el municipio del Callao a la peluquería Glamour & Style Salón Spa entre 2022 y 2025.

Esta empresa fue fundada por el propio Spadaro y Pérez, y los pagos se realizaron a favor de los actuales directivos de la compañía.

Spadaro renunció a la alcaldía del Callao para postular en octubre próximo al gobierno regional de esa localidad, mientras que Pérez asumió la dirección de esa municipalidad en su calidad de teniente alcalde.

Los agentes de la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía Nacional permanecían en las residencias y oficinas allanadas durante varias horas solicitando la documentación y elementos de interés para las pesquisas, mientras que otros policías de la División Táctica Urbana resguardaban los exteriores para impedir el ingreso de otras personas.

El Ministerio Público había calificado el caso como complejo y amplió la investigación por un plazo de hasta nueve meses, los cuales se cumplen a fin de mes, para ejecutar las diligencias que permitan determinar responsabilidades.

La defensa de Spadaro, militante del partido ultraconservador Renovación Popular, expresó su extrañeza por el allanamiento cuando la investigación está a punto de culminar y precisamente en un contexto electoral de fondo.

Spadaro postulará al gobierno regional del Callao por el mismo partido que el exalcalde de Lima Rafael López Aliaga postuló a la presidencia de Perú, en los comicios del pasado domingo, y actualmente figura tercero en el cómputo oficial, motivo por el cual ha denunciado un fraude electoral, aunque sin pruebas.

Por su parte, la Municipalidad Provincial del Callao informó que, desde el inicio de las indagaciones hace ocho meses, tanto el alcalde Pérez, como los funcionarios han brindado todas las facilidades requeridas por las autoridades, respetando el debido proceso y promoviendo la transparencia institucional.

No obstante, la municipalidad advirtió que, por el contexto en el que se ejecuta el allanamiento, existen elementos que podrían evidenciar un presunto uso político del caso para afectar la imagen de la actual gestión, así como de sus autoridades y trabajadores.EFE

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