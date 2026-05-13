Fiscalía de Perú solicita 10 años y 8 meses de cárcel para policía que mató a manifestante

1 minuto

Lima, 13 may (EFE).- Un fiscal de Perú solicitó una pena de 10 años y ocho meses de cárcel para el policía que mató a un manifestante de un disparo durante una de las protestas de la Generación Z contra las autoridades del Gobierno y del Congreso.

Los hechos se remontan al 15 de octubre de 2025, cuando Eduardo Ruiz, un aficionado al rap conocido como Trvko que participaba en la protesta, recibió un disparo realizado por el agente Luis Magallanes, que se encontraba infiltrado entre los manifestantes e hizo varios disparos para ahuyentar a la gente que lo perseguía tras ser descubierto.

La acusación fiscal, con la que el Ministerio Público culmina su investigación, considera a Magallanes como autor de homicidio simple, en una actuación individual al no incorporar en su resolución a otros posibles responsables del homicidio entre los jefes policiales que ordenaron al agente infiltrarse entre los participantes en la protesta.

Después de esa acción, Magallanes fue alcanzado y agredido por un grupo de manifestantes, lo que lo mantuvo hospitalizado varias semanas.

La protesta contra la clase política peruana se dio pocos días después del nombramiento como presidente interino del derechista José Jerí, que apenas logró sostenerse cinco meses en el poder antes de ser destituido y reemplazado por el también congresista José María Balcázar. EFE

fgg/mmr/seo