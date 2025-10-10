Fiscalía de Perú solicita que se impida salida del país a destituida presidenta Boluarte

1 minuto

Lima, 10 oct (EFE).- La Fiscalía de Perú solicitó este viernes al Poder Judicial que impida la salida del país hasta por 36 meses a la destituida presidenta Dina Boluarte, quien fue sacada del poder en la madrugada por parte de los partidos de derecha que controlan el Legislativo y que la mantuvieron en el cargo desde que asumió la Presidencia a finales de 2022.

El Ministerio Público cursó el pedido ante las numerosas investigaciones abiertas contra Boluarte por delitos de presunta corrupción y violación a los derechos humanos durante los dos años y casi diez meses que ejerció la jefatura del Estado, tras suceder en el cargo al izquierdista Pedro Castillo (2021-2022), del que fue su vicepresidenta.

La prohibición para salir del país solicitada por la Fiscalía está basada en tres de las al menos once investigaciones que enfrenta la saliente mandataria. EFE

fgg/vh