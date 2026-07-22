Fiscalía de Túnez ordena investigar con urgencia los cortes de luz en plena ola de calor

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Túnez, 22 jul (EFE).- La Fiscalía General de Túnez ordenó este miércoles abrir una investigación judicial «con urgencia» sobre las causas de los constantes cortes de energía eléctrica en todas las regiones del país durante períodos «prolongados», desde principios de julio, en plena ola de calor, con temperaturas de hasta 47 grados en la capital y 49 en el interior.

La Fiscalía ordenó, además, determinar quiénes son los responsables «directos» de los problemas recurrentes de luz y adoptar las medidas necesarias para subsanar los «graves» inconvenientes que la suspensión de suministro está causando a la salud y la economía.

La orden responde a las peticiones de ONG, sindicatos, partidos políticos y ciudadanos, que improvisaron protestas en numerosas localidades para reivindicar el derecho a los servicios básicos de agua y electricidad, especialmente en un momento en el que Túnez atraviesa por una ola de calor «sin precedentes».

Según el presidente de la Sociedad Tunecina de Electricidad y Gas (STEG), Faisal Tarifa, la razón fundamental de los cortes diarios es la «demanda eléctrica a niveles récord», debido a la «excepcional ola de calor que elevó el consumo», así como a «factores técnicos» que afectaron a la estabilidad del sistema, sin precisar cuáles.

Por otra parte, diversos expertos en ingeniería eléctrica explicaron que el país carece de la suficiente capacidad de producción para satisfacer la demanda durante este período.

La ONG Foro Tunecino para los Derechos Económicos y Sociales (FTDES) alertó este martes de las «graves» consecuencias de los constantes cortes de agua y electricidad, que -consideró- ponen en riesgo la seguridad de los ciudadanos, especialmente de pacientes que dependen de respiradores o equipos médicos.

Además, señaló que los problemas de energía provocaron pérdidas económicas directas en diversos sectores, especialmente la agricultura, la pesca, la alimentación y la restauración, e interrumpieron las operaciones de todas las instituciones y administraciones públicas.

Ante esta situación, la organización pidió una investigación «urgente, independiente y transparente de las causas» de las interrupciones del suministro y exigió responsabilidades a «todos los implicados».

La denuncia del FTDES se sumó a la de la Unión General de Trabajadores Tunecinos (UGTT), el mayor sindicato del país, y del partido Corriente Democrática, así como las de otras ONG, que exigen al Gobierno que tome medidas y asuma responsabilidades.

El Instituto Meteorológico Nacional informó que las temperaturas superan entre 8 y 14 grados las medias habituales en julio, lo que acentúa las consecuencias de los cortes de luz y agua. EFE

sb/fpa