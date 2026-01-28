Fiscalía denuncia al alcalde de Budapest por permitir el Orgullo pese a veto del Gobierno

Budapest, 28 ene (EFE).- La Fiscalía de Budapest ha presentado este miércoles cargos contra el alcalde progresista de la ciudad, Gergely Karácsony, por organizar la Marcha del Orgullo el pasado junio pese a la prohibición impulsada por el Gobierno ultranacionalista húngaro.

La Fiscalía pide que se multe a Karácsony, por un importe no especificado, por ignorar la orden policial y organizar la Marcha del Orgullo, en la que participaron entre 200.000 y 400.000 personas.

«De un sospechoso orgulloso, me convertí en un acusado orgulloso. Porque parece que este es el precio que hay que pagar en este país cuando defendemos nuestra libertad y la de los demás», comentó el alcalde tras enterarse de la acusación.

Desde que llegó al poder en 2002, el Gobierno del ultranacionalista Viktor Orbán ha promovido legislaciones que han ido limitando cada vez más los derechos de la comunidad LGTBI.

El partido de Orbán, el Fidesz promovió en marzo y abril de 2025 una serie de enmiendas legales y constitucionales para prohibir la 30 edición de la Marcha del Orgullo en Budapest, alegando que es un peligro para el «desarrollo adecuado» de los menores.

Karácsony decidió incluir la Marcha del Orgullo dentro de un evento municipal que, en su opinión, no requería permiso ni registro de parte del Gobierno central.

A pesar de las amenazas de multas de hasta 500 euros por participar en el desfile, entre 200.000 y 400.000 personas -según distintas estimaciones- se unieron al evento, convirtiéndolo no sólo en la Marcha del Orgullo más multitudinaria de la historia en el país, sino también en la mayor movilización por los derechos humanos desde la caída del Telón de Acero.EFE

