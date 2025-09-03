Fiscalía Ecuador pide prisión preventiva para exministro correísta por caso Villavicencio
Quito, 3 sep (EFE).- La Fiscalía de Ecuador pidió este miércoles la prisión preventiva para el exministro correísta José Serrano y otras tres personas en el caso que investiga el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido en 2023 pocos días antes de la primera vuelta electoral.
El Ministerio Público también pidió la prisión preventiva para el exasambleísta del correísmo Ronny Aleaga, Xavier Jordán y Daniel Salcedo, este último encarcelado por casos de corrupción.
Desde el pasado 7 de agosto, Serrano está «bajo custodia» del Servicio estadounidense de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
Salcedo está detenido en una prisión del país, Jordán vive en Miami y el paradero de Aleaga es desconocido. EFE
sm/ep