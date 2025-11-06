Fiscalía europea destapa un fraude aduanero en Italia con contrabando textil de China

Bruselas, 6 nov (EFE).- La Fiscalía Europea (EPPO) anunció este jueves el desmantelamiento de una red dedicada al fraude del IVA en Italia mediante el contrabando de 2,2 millones de metros de tela a través de un sistema de evasión fiscal y aduanero.

«La investigación se centra en un esquema de contrabando mediante el cual productos procedentes directamente de proveedores chinos eran importados a almacenes en Italia utilizando presuntamente proveedores, compradores y direcciones de entrega falsos», indicó la Fiscalía Europea en un comunicado.

La red se servía de entidades jurídicas ficticias repartidas por Europa para desviar las facturas y órdenes de pago recibidas por empresas italianas legítimas, simulando así una compra intracomunitaria con el fin de eludir el pago de aranceles aduaneros y del IVA a la importación.

Aunque los almacenes utilizados para el esquema eran siempre los mismos, las entidades jurídicas registradas en esas direcciones se daban de baja periódicamente, lo que permitía a los sospechosos mantener los volúmenes de operaciones «por debajo de determinados umbrales de alerta» y eludir la supervisión de las autoridades financieras.

La investigación se ha centrado en Italia, pero también se han llevado a cabo registros en Alemania y Polonia, países donde los presuntos autores habrían creado entidades jurídicas ficticias. EFE

