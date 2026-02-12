Fiscalía Europea investiga a la Comisión Europea por venta de edificios de la UE en 2024

2 minutos

(Actualiza con detalles de la transacción de 2024)

Bruselas, 12 feb (EFE).- La Fiscalía Europea está llevando a cabo «actividades de recopilación de pruebas» relacionadas con una investigación abierta a la Comisión Europea (CE) por la venta de 23 edificios comunitarios a Bélgica en 2024, según confirmaron a EFE este jueves fuentes del Ejecutivo Europeo y de la Fiscalía.

«La Fiscalía Europea puede confirmar que está llevando a cabo actividades de recopilación de pruebas en una investigación en curso», dijo en declaraciones a EFE Paula Telo Alves, portavoz de la Fiscalía Europea.

Por su parte, un portavoz del Ejecutivo comunitario respondió a EFE que tienen «conocimiento de una investigación en curso llevada a cabo por la Fiscalía Europea en relación con la venta de 23 edificios de la Comisión al Estado belga en 2024».

Según el portavoz europeo, «la venta de los edificios se realizó siguiendo los procedimientos y protocolos establecidos».

«Estamos seguros de que el proceso se llevó a cabo de manera conforme», dijo añadiendo que la Comisión «está comprometida con la transparencia y la rendición de cuentas y cooperará plenamente» con las autoridades «para garantizar una investigación exhaustiva e independiente sobre este asunto».

La policía belga llevó a cabo este jueves búsquedas en varias instalaciones de la Comisión en Bruselas, según informó el Financial Times.

Las ventas que se están investigando se dieron durante el mandato del anterior comisario de Presupuestos, el austríaco Johannes Hahn.

Tanto la Fiscalía como la Comisión Europea no quisieron dar más detalles sobre la investigación.

23 inmuebles por 900 millones

En abril de 2024, el Ejecutivo comunitario anunció un acuerdo con el Fondo Soberano Belga de Inversión para adquirir 23 inmuebles de la Comisión por 900 millones de euros como parte del objetivo de Bruselas de reducir su superficie de oficinas en un 25 % para 2030.

Con ello, el fondo belga y la región de Bruselas «están revalorizando los principales atractivos del barrio europeo e introduciendo una mayor variedad de usos, con más viviendas y servicios comunitarios», apuntó un comunicado del Ejecutivo europeo cuando se produjo la venta.

En el mismo comunicado, la Comisión explicó que se convocó una licitación en dos etapas para la venta de los 23 edificios, de conformidad con el Reglamento Financiero, y que el fondo belga «resultó adjudicatario». EFE

par-mas/ahg/pcc