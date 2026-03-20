The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Fiscalía Europea investiga posible fraude en mantenimiento del AVE en su tramo por Adamuz

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Corrige fecha en el lead: bien 18 de enero

Bruselas, 20 mar (EFE).- La Fiscalía Europea (EPPO) en Madrid ha abierto una investigación por posible fraude que afecta a los fondos de la Unión Europea destinados al mantenimiento del tramo de alta velocidad que une Madrid y Sevilla que pasa por la localidad de Adamuz (Córdoba), donde el pasado 18 de enero se produjo un accidente ferroviario en el que fallecieron 45 personas. EFE

mas/ep

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR