Fiscalía Europea investiga posible fraude en mantenimiento del AVE en su tramo por Adamuz

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Bruselas/Madrid, 20 mar (EFE).- La Fiscalía Europea (EPPO) en Madrid ha abierto una investigación por posible fraude que afecta a los fondos de la Unión Europea destinados al mantenimiento del tramo de alta velocidad que une Madrid y Sevilla que pasa por la localidad de Adamuz (Córdoba), donde el pasado 18 de enero se produjo un accidente ferroviario que causó la muerte a 46 personas.

La investigación corresponde a fondos utilizados para el «mantenimiento del tramo de vía férrea cercano al kilómetro 318,7 y a la localidad de Adamuz (Córdoba, España), en la línea de alta velocidad (AVE) que conecta Madrid y Sevilla», anunció este viernes la EPPO, que se encarga de investigar, enjuiciar y juzgar los delitos contra los intereses financieros de la UE, en un comunicado.

La Fiscalía explicó que esta «confirmación excepcional» se produce «tras el gran interés público» que ha suscitado el caso, y añadió que «no se harán públicos más detalles por el momento».

Este jueves, según adelantó El Mundo y confirmaron a EFE fuentes jurídicas, se conoció que las pesquisas tratan de determinar si en el uso de esos fondos hubo un delito de malversación de caudales públicos y defraudación de ayudas europeas. EFE

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