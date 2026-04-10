Fiscalía Europea pide prisión preventiva en caso de corrupción con fondos UE en Chequia

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Praga, 10 abr (EFE).- La Fiscalía Europea EPPO ha solicitado prisión preventiva para varios implicados en Chequia en un caso de corrupción con fondos comunitarios para crear un supuesto centro de innovación para empresas de investigación, informó este viernes la cadena pública checa CT24.

Agentes del Centro Nacional contra el Crimen Organizado (NCOZ) denunciaron esta semana a siete personas y a dos empresas por delitos de fraude en materia de subvenciones, daños a los intereses financieros de la Unión Europea (UE), soborno, aceptación de sobornos, abuso de poder y extorsión.

Según las pesquisas policiales, los autores intentaron obtener ilegalmente unos 13,5 millones de euros, de los cuales ya se habrían abonado casi 5 millones.

La EPPO ha pedido la entrada en prisión de tres de los encausados, sin que haya trascendido si se trata de los tres funcionarios públicos implicados: dos empleados del Ministerio de Industria y Comercio, y un tercero de la Oficina de Construcción de Brno.

Ese Ministerio estaba en la pasada legislatura bajo el control del Partido de los Alcaldes (STAN), actualmente en la oposición, y existe la sospecha de que los inculpados, de un nivel funcionarial medio, usaron sus contactos con políticos de alto nivel.

Según el NCOZ, los acusados ​​presentaron información falsa o distorsionada con el objetivo de obtener ilegalmente dinero de fondos de la UE destinados a proyectos para desarrollar infraestructuras, a través de dos proyectos financiados con cargo al ‘Programa Operativo Empresa e Innovación para la Competitividad’. EFE

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